Öğretmenlerden "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Konseri"
15 dakika önce
Çarşamba ilçesinde görev yapan öğretmenler, "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Konseri" verdi.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 08:59 Kaynak: AA
Çarşamba ilçesinde görev yapan öğretmenler, "Milli Mücadele'nin 100. Yılı Konseri" verdi.
Cemil Şensoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konserde İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullarda görev yapan öğretmenler, türküler seslendirip şiirler okudu.
Konseri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Necdet Bal, Hüseyin Aksakal
, Ali Sezek, İlçe Emniyet Müdürü Turgay Begen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özdemir
, Salıpazarı
İlçe Milli Eğitim Müdürü Ali Savaş
, Çarşamba TSO Başkanı Ahmet Yılmaz
, Belediye Meclis üyeleri, öğretmenler ve vatandaşlar takip etti.
"Okul Gıdası" logosunun kullanım detayları belli oldu
Dorukhan Toköz eski kulübünü unutmadı
Beşiktaş, Umut Meraş'i transfer etti! İşte yıllık ücreti
Selahattin Demirtaş: Abdullah Öcalan'ın elinde sihirli değnek yok elbette