Oğul, Babasına Bombalı Tuzak Kurdu

30.01.2026 18:29
Mazıdağı'nda oğul Polat E., miras için babasını öldürmeye teşebbüs etti, baba şikayetçi olmadı.

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde, mirastan pay almak için babası Mehmet E.'yi (47) aracına bombalı tuzak kurup öldürmeye çalıştığı gerekçesiyle tutuklanan Polat E. ile ona yardım eden 3 arkadaşı, hakim karşısına çıktı. Mehmet E., oğlundan şikayetçi olmadığını ve tahliyesini talep ettiğini belirterek, "Ben öyle bir cezayı kabul etmiyorum. Benim oğlumun kesinlikle beni öldürmek gibi kastı veya teşebbüsü yoktur. Ben onun tahliyesini istiyorum" dedi.

Olay, 30 Haziran 2024'te Mazıdağı ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Ağabeyi R.E.'nin kendisine kötü davrandığı gerekçesiyle nefret besleyen Polat E., arkadaşı Abas A. ile birlikte babası Mehmet E'yi öldürüp mirastan pay almak amacıyla plan yaptı. Berkant K.'nin kurduğu bomba düzeneği, Baran A. tarafından Mehmet E.'nin servis aracına yerleştirildi. Mehmet E., poşetten şüphelenerek düzeneği fark edip metruk bir binaya bıraktı. Berkant K. ise daha sonra uzaktan kumandayla düzeneği patlatmaya çalıştı. Mehmet E.'nin ikametine girmek üzere olduğu sırada patlama meydana geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı. Patlama sonrası başlatılan soruşturmada Polat E. ile arkadaşları Abas A., Baran A. ve Berkant K. gözaltına alınarak tutuklandı.

Olaya ilişkin iddianame hazırlanarak Mardin 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İddianamede, sanıklar hakkında 'Kasten öldürmeye teşebbüs' ve 'Tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi' suçlarından 18 yıldan 29'ar yıla kadar hapis cezası istendi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Davanın 3'üncü duruşması, bugün 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada tutuklu Polat E. ile Baran A. salonda hazır bulunurken, Abas A., ve Berkant K. ise tutuklu bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden duruşmaya katıldı. Duruşmada ayrıca baba Mehmet E. de hazır bulundu. Kimlik tespiti ile başlayan duruşmada iddia makamı mütalaasını okuyarak sanıkların cezalandırılmasını talep etti. Sanıklar ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, tahliyelerini istedi. Sanık avukatları ise mütalaaya karşı savunma yapabilmeleri için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, verdiği kısa aranın ardından sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı, 6 Mayıs'a erteledi.

'BABAYA KIZAN ÇOCUK, DERS VERMEK İÇİN PLANLAMIŞ'

Adliye çıkışında gazetecilere açıklamalarda bulunan Polat E.'nin avukatı Özlem Dündar, olayın iddia makamının mütalaasında yansıtıldığı gibi olmadığını ileri sürerek, "Maalesef ki olay, 'Mala zarar verme' şeklinde başlayıp 'Adam öldürmeye teşebbüs' durumuna kadar gelmiş durumda. Fakat dosyanın içeriği aslında az önce anlatıldığı gibi mahkemede yaşandığı gibi değil. Olay, babaya kızgın olan bir çocuğun sadece babasının aracına zarar verip babasına ders vermek amacıyla başlamış. Maalesef ki bahse konu patlayıcı maddenin 'Adam öldürme' niteliğinde olması yüzünden, şu anda müvekkil 'Adam öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanmakta ve netice itibarıyla ailesi olduğu için birinci derece yakın olması sebebiyle de nitelikli hale girmektedir. Şu anda korkutma maksadıyla zarar vermek istediği babasını, maalesef öldürmeye teşebbüsle yargılanmaktadır. Bu yüzden biz bu mütalaayı kabul etmiyoruz. Daha önce de basına yansıyan şekliyle de asla kabul etmiyoruz. Müvekkilin hiçbir şekilde babasını öldürme kastı söz konusu bile değildir. Babasını korkutma maksadıyla yapmış olduğu eylemin neticesinin cezası bu şekilde olmamalıdır. Bu yüzden biz adalet istiyoruz. Hiçbir şekilde bu mütalaayı kabul etmiyoruz. 6 Mayıs'ta karar verilecektir. Bu şekilde karar verilirse ciddi anlamda mağduriyet söz konusu olacaktır ve hukuki bir karar olmayacaktır. Biz bu kararın hiçbir şekilde olmasını istemiyoruz. Müvekkilin sadece mala zarar vermekten yargılanması gerekirken adam öldürmeye teşebbüsten ve nitelikli haliyle yargılanması müvekkili ve şu anda karısı, annesi, babası, tüm herkes kesinlikle bu kişinin çocuklarının böyle bir eylem yapmadığını zaten belirtiyor. Çocuklarını en iyi onlar tanıyorlar. Bu sebeple mağduriyet çok fazla olacak. Bunu istemiyoruz. Müvekkilin beraat etmesini talep ediyoruz mahkemeden. Umarım mahkemeden de adil bir karar çıkacaktır" dedi.

'OĞLUMUN BENİ ÖLDÜRME KASTI VEYA TEŞEBBÜSÜ YOKTUR'

Sanık Polat E.'nin babası Mehmet E. ise oğlundan şikayetçi olmadığını ve tahliyesini talep ettiğini belirterek, "Oğlum ağabeyiyle tartışmıştı, ev içinde öyle çatışmalar oldu, ama büyük bir şey değildi. Ben de onu haksız etmiştim, 'Niye ağabeyine böyle yapıyorsun' diye. O da gitmiş, beni korkutmak için arabama öyle bir düzeneği yerleştirmişler. Ben öyle bir cezayı kabul etmiyorum. Benim oğlumun kesinlikle beni öldürmek gibi kastı veya teşebbüsü yoktur. Ben onun tahliyesini istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: DHA

