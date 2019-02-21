Okul Yolunda Kız Öğrenciyi Taciz Eden Genci Dövüp, Polise Teslim Ettiler

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BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı

Son Dakika! Soylu'dan "Polis, Göstericiyi Taciz Etti" İddiasına Yanıt: Elimizde Öyle Belgeler Var ki, Herkes Gerçeği Görecek