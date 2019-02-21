Son Dakika Haberleri: Okul Yolunda Kız Öğrenciyi Taciz Eden Genci Dövüp, Polise Teslim Ettiler

Okul Yolunda Kız Öğrenciyi Taciz Eden Genci Dövüp, Polise Teslim Ettiler

54 dakika önce

İZMİT'te, okula giden 13 yaşındaki kız öğrenciyi parktan geçerken, 2 gün taciz eden Suriye uyruklu M.E.C. (22), çevredekiler tarafından dövülüp, polise teslim edildi.

Okul Yolunda Kız Öğrenciyi Taciz Eden Genci Dövüp, Polise Teslim Ettiler, System.String[]
İZMİT'te, okula giden 13 yaşındaki kız öğrenciyi parktan geçerken, 2 gün taciz eden  Suriye uyruklu M.E.C. (22), çevredekiler tarafından dövülüp, polise teslim edildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.E.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay, Mehmet Ali Paşa Mahallesi'nde meydana geldi. Suriyeli M.E.C., iddiaya göre, önceki gün okula gitmek için parktan geçen ismi öğrenilemeyen kız öğrencinin yanına geldi. M.E.C., küçük kıza cinsel organının bulunduğu bölgeyi gösterip, sözlü tacizde bulundu. Korkan kız öğrenci, parktan koşarak, uzaklaştı. Dün tekrar okula gitmek için parktan geçen kızı gören M.E.C., aynı hareketi tekrarladı. Olayı görenler, M.E.C.'yi dövdükten sonra polise teslim etti. Gözaltına alınan M.E.C., karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.E.C., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - Kocaeli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 11:31 Kaynak: DHA

Suriye, 3. Sayfa
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