Okula kavuşmayı deney yaparak kutladılar - Son Dakika

Okula kavuşmayı deney yaparak kutladılar

13.10.2020 10:29

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir okula gidemeyen 8. sınıf öğrencileri, okullarında yüz yüze eğitimin başlamasını deney yaparak kutladı.

Kastamonu'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uzun süredir okula gidemeyen 8. sınıf öğrencileri, okullarında yüz yüze eğitimin başlamasını deney yaparak kutladı.

Şehit Mehmet Yılmaz İmam Hatip Ortaokulu 8. sınıf öğrencileri, örgün eğitimin yeniden başlaması dolayısıyla ilk gün sınıflarında "DNA Sterilizasyonu", "Güneşin pili ile mevsimler", "Köpük bombası" ve "Su roketi" deneyleri yaptı.

Fen bilgisi öğretmeni Kamil Doğanay, AA muhabirine, yeniden öğrencilerine kavuştukları için çok mutlu olduklarını söyledi.

Uzaktan eğitim döneminde çeşitli deneyler yapmaya çalıştıklarını dile getiren Doğanay, derslerin yüz yüze olduğu kadar zevkli geçmediğini kaydetti.

"İlk dersimizi deneyle açmayı istedik"

Uzun süredir okulların kapalı olduğuna işaret eden Doğanay, "11 Mart'tan itibaren okulumuz salgın nedeniyle kapalıydı. Bu süreçte öğrencilerimizle dersleri internet aracılığıyla canlı olarak ve EBA üzerinden yaptık. 12 Ekim itibarıyla ilk kez yüz yüze derslere başladık. İlk günü öğrencilerimizle uzun zamandır yapamadığımız deneyleri yapmak için fırsat olarak gördük. İlk dersimizi deneyle açmayı istedik. Öğrencilerimizle internet platformu zoom ya da EBA üzerinden gerçekleştirdiğimiz derslerde yapamadığımız deneyleri bu ortamda yüz yüze yaptık." diye konuştu.

Doğanay, ilk günün çok eğlenceli geçtiğini belirterek, "Hem onlar eğlendi hem de daha etkili öğrenmeleri sağlandı." dedi.

Öğrenci Erva Kaya ise okulların açılmasının mutluluğunu yaşadığını aktararak, "Uzun zaman sonra okullar açıldı ve bugün okulumuzun açılışını deneyler yaparak kutladık. Çok mutluyum. İnşallah bir an önce salgın biter ve herkes okuluna, derslerine kavuşur. Okulda deney yapmayı çok özlemişiz." ifadelerini kullandı.

Okula kavuşmayı deney yaparak kutladılar
Okula kavuşmayı deney yaparak kutladılar
Okula kavuşmayı deney yaparak kutladılar
Okula kavuşmayı deney yaparak kutladılar

Mehmet Yılmaz, Kastamonu, Şehit, Dna, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Okula kavuşmayı deney yaparak kutladılar - Son Dakika

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