Okulların Bakımını Yapıp Topluma Uyum Sağlıyorlar

Erzurum'da, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, yarıyıl tatilinde 15 okulun boya, tadilat ve temizlik işlerini yapmaya başladı.

Erzurum'da, denetimli serbestlik uygulamasından yararlanan hükümlüler, yarıyıl tatilinde 15 okulun boya, tadilat ve temizlik işlerini yapmaya başladı.



Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Cumhuriyet Savcısı Murat Karabulut, Erzurum İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz ve Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu, kent merkezindeki Ömer Nasuhi Bilmen İlkokulu'nda bakım işleri kapsamında çalışan hükümlüleri ziyaret etti.



Başsavcı Bölükbaşı, burada yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan proje kapsamında, denetimli serbestlik uygulamasından yararlananlara bazı sorumluluklar yükleyerek, onları yeniden topluma kazandırmayı amaçladıklarını söyledi.



Uygulamadan yararlananların kamu yararına çalıştığını belirten Bölükbaşı, "Bu çalışma çağdaş infaz sistemlerinden biri ve hükümlülerin hayata hazırlanması açısından çok değerli." dedi.



Bölükbaşı, çalışmanın iş gücüne de önemli katkı verdiğini ifade ederek, "Bu yaptırım ile iş gücüne çok önemli katkı sağlanıyor. Böylece hem okullarımızın güzelleşmesine hem de hükümlülerin sosyal hayata adapte olarak suçtan korunmasına vesile oluyoruz." diye konuştu.



İl Milli Eğitim Müdürü Kaygusuz da okulların ikinci döneme hazırlandığını belirterek, şunları kaydetti:



"Denetimli serbestlik tedbiri altındaki hükümlülerin okullardaki tadilat ve temizlik çalışmaları önemli bir katkı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasındaki iş birliğinin artarak devam etmesini temenni ediyorum."



Erzurum Denetimli Serbestlik Müdürü Mehmet Ofluoğlu ise uygulama ile çeşitli suçlardan hüküm giymiş kişilerin hem yeniden suç işlemelerini önlemeyi hem de bu sayede toplumu ve mağduru suçtan korumayı amaçladıklarını belirtti.



Hükümlüler, yarıyıl tatilinde kentteki 15 okulda temizlik, bakım, boya, badana ve ağaçlandırma çalışması yapacak.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Ataması Yapılmayan Öğretmenler Ankara'da Eylem Yaptı

Kırılan Camı Naylonla Kapatıp Yola Devam Etmek İsteyen Şoföre Yolcular Engel Oldu

2019 Oscar Adayları Açıklandı!

3 Polisi Şehit Eden Şizofreni Hastasına İşkence Yapmaktan Yargılanan 22 Polis Beraat Etti