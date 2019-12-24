"Okuluma Renk Ver Projesi" ile okul duvarlarını ve zemini güzelleştirdiler

Düzce Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, "Okuluma Renk Ver Projesi" kapsamında Hacı Hidayet Türkseven Özel Eğitim Uygulama Okulu ve İş Uygulama Okulu'nda bahçe duvarı ve zemini güzelleştirme çalışması yaptı.

Çocuklara eğitim aldıkları ortamı sevdirmek ve okul bahçesinin daha eğlenceli hale gelmesini sağlamak amacıyla yapılan projede, Düzce Üniversitesi Çocuk Gelişim Programı 2. sınıf öğrencileri Kader Ece, Ahsen Karaman, Halime Basma, Ceren Topal, Senanur Marangoz, Saadet Pirecioğlu, Yeliz Kök, Döne Şençalar, Asiye Koç ve Gamze Ergün görev aldı.

Etkinlik kapsamında okul bahçesine, özel eğitim alan çocukların motor becerilerini destekleyecek oyun alanları çizildi.