Olası kıyamet senaryosuna karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı - Son Dakika
Son Dakika Dünya Olası kıyamet senaryosuna karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı - Son Dakika Dünya

Olası kıyamet senaryosuna karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı

6 saat önce

Olası kıyamet senaryosuna karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı. Crop Trust deposunda yaklaşın 1.05 milyon tohum bulunuyor. Tohumlar eski 18 derecede saklanıyor

Olası kıyamet senaryosuna karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı, System.String[]

Norveç'in kuzeyindeki Savalbard Takımadaları'nda bulunan ve olası bir kıyamet senaryosuna karşı bitki çeşitliliğini devam ettirmeyi amaçlayan depoya 60 bin yeni tohum gönderildi.


Kuzey Kutbu'na yakın bir noktada olan Spitsbergen Adası'ndaki "Nuhun Gemisi" lakaplı depoda yaklaşık bir milyona yakın farklı meyve, sebze, ağaç ve yabani bitki tohumu bulunuyor.

Euronews.com'da Görüntüle

Norveç, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 10:59 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Vaktinde yağan kar fındığa yaradı
AB'den koronavirüsle ilgili korkutan açıklama: Daha geniş alanlara yayılabilir Son Dakika: Almanya'da askeri üs koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Ukrayna'da sağlık reformunu protesto eden adam, cumhurbaşkanlığı önünde kendini ateşe verdi

Son Dakika Haberleri
17:48 Beren Saat'ten ilginç doğum günü mesajı: Kırıldım, bağışladım
17:42 Afili Aşk'ın Ayşe'si Burcu Özberk: Çok acelem var
17:42 Serkan Çayoğlu, saçlarını Adem Terzi'ye emanet etti
17:42 Beren Saat: Ölmüş ve gömülmüş gibiydim
17:37 Güzel oyuncu Mine Tugay dekolteli paylaşımıyla yüz binlerce beğeni aldı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2020 17:53:59. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Olası kıyamet senaryosuna karşı Norveç'teki 'Nuh'un Gemisi'ne 60 bin bitki tohumu taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]