Son olarak OlayTV'de ana haber bülteni spikerliği yapan Nevşin Mengü'nün TV kapandıktan sonraki yeni adresi belli oldu.
Daha önce çalıştığı DW Türkçe'de programlarına yeniden başlayan Mengü'nün katılımı, kurum tarafından da duyuruldu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nevşin Mengü yeni bir programla tekrar DW Türkçe'de!" ifadelerini kullandı.
Yayın hayatına 30 Kasım 2020'de başlayan OlayTV, 25 Aralık 2020 itibarıyla ile yayın hayatına son verdi.
Son Dakika › Güncel › OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü - Son Dakika