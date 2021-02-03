OlayTV'nin kapanmasının ardından Nevşin Mengü, eski adresine geri döndü - Son Dakika

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Son olarak OlayTV'de ana haber bülteni spikerliği yapan Nevşin Mengü'nün TV kapandıktan sonraki yeni adresi belli oldu.

PROGRAMLARINA YENİDEN BAŞLADI

Daha önce çalıştığı DW Türkçe'de programlarına yeniden başlayan Mengü'nün katılımı, kurum tarafından da duyuruldu. Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Nevşin Mengü yeni bir programla tekrar DW Türkçe'de!" ifadelerini kullandı.

KANAL, 26 GÜN YAYIN YAPTI

Yayın hayatına 30 Kasım 2020'de başlayan OlayTV, 25 Aralık 2020 itibarıyla ile yayın hayatına son verdi.