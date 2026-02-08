Ölen Kardeşler Oltu'da Defnedildi - Son Dakika
Ölen Kardeşler Oltu'da Defnedildi

Ölen Kardeşler Oltu\'da Defnedildi
08.02.2026 15:42
Erzurum'da tır ile SUV çarpışmasında hayatını kaybeden 3 kardeşin cenazesi Oltu'da toprağa verildi.

Erzurum'da tır ile SUV tipi aracın çarpıştığı kazada yaşamını yitiren 4 kişiden 3'ünün cenazesi Oltu ilçesinde toprağa verildi.

Erzurum-Tortum kara yolu Akdağ Mahallesi mevkisinde, 6 Şubat'ta Ramazan Katılmış idaresindeki 41 BZ 206 plakalı SUV tipi aracın, sürücüsü belirlenemeyen yabancı plakalı tırla çarpıştığı kazada hayatını kaybeden kardeşler Erdem Özcan (28) ile İbrahim Özcan (27) ve Nurtekin Altaş'ın (46) cenazeleri, Oltu ilçesine bağlı Gökçedere Mahallesi'ne getirildi.

Ramazan Katılmış'ın cenazesi ise Malatya'ya gönderildi.

Cenazelerin defnedileceği alanda toplanan mahalle sakinleri ve yakınları, ölenler için ağıt yaktı, gözyaşı döktü.

Cenazeler, öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından dualar ve tekbirler eşliğinde mahalle mezarlığına defnedildi.

Cenaze törenine Oltu Kaymakamı Mustafa Çelik, Oltu Belediye Başkanı Adem Çelebi, Oltu İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fatih Kılbaş, Oltu İlçe Müftüsü Veysel Çelebi, Oltu MHP İlçe Başkanı Vedat Sağlam, Erzurum MHP İl Başkanı Adem Yurdagül, AK Parti İlçe Başkanı Oğuzhan Yavuz, Anahtar Parti İlçe Başkanı Emrah Ceylan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

