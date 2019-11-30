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Olimpiyat şampiyonlarından Kızıl Meydan önünde artistik patinaj gösterisi

6 saat önce

Rusya'nın başkenti Moskova'nın en önemli simgelerinden Kızıl Meydan'da bu sene 14. düzenlenen GUM Buz Pateni organizasyonu kapılarını açtı.

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Rusya'nın başkenti Moskova'nın en önemli simgelerinden Kızıl Meydan'da bu sene 14. düzenlenen GUM Buz Pateni organizasyonu kapılarını açtı. Son yıllarda büyük rağbet gören etkinlikte artistik patinaj Olimpiyat şampiyonları Alina Zagitova ve Tatyana Navka'nın yaptığı gösteri ilgiyle izlendiView on euronews

Olimpiyat şampiyonlarından Kızıl Meydan önünde artistik patinaj gösterisi

Moskova, Rusya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 09:36 
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