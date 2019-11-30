Olimpiyat şampiyonlarından Kızıl Meydan önünde artistik patinaj gösterisi

Rusya'nın başkenti Moskova'nın en önemli simgelerinden Kızıl Meydan'da bu sene 14. düzenlenen GUM Buz Pateni organizasyonu kapılarını açtı. Son yıllarda büyük rağbet gören etkinlikte artistik patinaj Olimpiyat şampiyonları Alina Zagitova ve Tatyana Navka'nın yaptığı gösteri ilgiyle izlendiView on euronews