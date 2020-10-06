Oltu'nun travertenlerini yok ettiler - Son Dakika

Oltu'nun travertenlerini yok ettiler

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Aşağı Kumlu mahallesindeki travertenlerini beton dökerek yok ettiler.

Erzurum'un Oltu İlçesine bağlı Aşağı Kumlu mahallesindeki travertenlerini beton dökerek yok ettiler. Oltu İlçesine bağlı Aşağı Kumlu mahallesindeki travertenlerin üzerine beton döküp akan suyu boruyla başka bir tarlaya taşıdılar. Doğa güzelliği olan Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle dikkat çeken travertenler beton dökülmesiyle artık yok oldu. Oltu ilçesine 18 kilometre uzaklıkta ki 40 hane ve 150'ye yakın nüfusu bulunan Aşağı Kumlu mahallesinin güneyindeki minik travertenlerin yok oluşu Aşağı Kumlu Mahalle sakinlerini derinden üzdü. - ERZURUM

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