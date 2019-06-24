Son Dakika Haberleri: Ölüme birlikte giden anne kız son yolculuklarına uğurlandı
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Ölüme birlikte giden anne kız son yolculuklarına uğurlandı

1 saat önce

Ölüme birlikte giden anne kız son yolculuklarına uğurlandı Fatsa, kazada hayatını kaybeden anne ve kızına ağladıORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybeden anne ve 7 yaşındaki kızı, son yolculuklarına dualarla uğurlandı.

Ölüme birlikte giden anne kız son yolculuklarına uğurlandı
Fatsa, kazada hayatını kaybeden anne ve kızına ağladı
ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün akşam saatlerinde yolun karşısına geçerken aracın çarpması sonucu hayatlarını kaybeden anne ve 7 yaşındaki kızı, son yolculuklarına dualarla uğurlandı.
Anne Saniyeve kızı Nisa Nur Teziniçin ilk olarak Şerefiye Mahallesi'ndeki evlerinde komşularından helallik alındıktan sonra cenazeler Fatsa Orta Büyük Cami'ye getirildi. Acı bir trafik kazası sonucu hem eşini hem küçük kızını kaybeden Erol Tezin, güçlükle ayakta durabildi. Taziyeleri kabul eden Tezin, çok büyük bir acı yaşadığını ifade etti.
Son yolculuklarında Tezin ailesini Fatsa Kaymakamı Mehmet Yapıcı, Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, eş dost ve akrabaları yalnız bırakmadılar.
Öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından anne ve kızın cenazesi Çatalpınar ilçesi Ortaköy Mahallesi'nde aile kabristanlığına defnedildiler.
Ölüme birlikte giden anne kız son yolculuklarına uğurlandı
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 02:55 Kaynak: İHA
Fatsa, Anne, Yerel
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