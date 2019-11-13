Ömer Toprak ilk yarıyı kapattı!
7 saat önce
Kariyerine Bundesliga'da Werder Bremen takımında forma giyen Ömer Toprak'ın sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyeceği kaydedildi.
Kariyerine Bundesliga'da Werder Bremen takımında forma giyen Ömer Toprak'ın sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyeceği kaydedildi.
Yıldız futbolcunun sezonun ikinci yarısında sahalara döneceği kaydedildi.
Bundesliga'da 11 puanı bulunan Werder Bremen, ligde 14. sırada bulunuyor.
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Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:58
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