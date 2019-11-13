Son Dakika Haberleri: Ömer Toprak ilk yarıyı kapattı!
Son Dakika Spor Ömer Toprak ilk yarıyı kapattı! - Son Dakika Spor

Ömer Toprak ilk yarıyı kapattı!

7 saat önce

Kariyerine Bundesliga'da Werder Bremen takımında forma giyen Ömer Toprak'ın sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyeceği kaydedildi.

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Kariyerine Bundesliga'da Werder Bremen takımında forma giyen Ömer Toprak'ın sakatlığı sebebiyle sezonun ilk yarısında forma giyemeyeceği kaydedildi.


Yıldız futbolcunun sezonun ikinci yarısında sahalara döneceği kaydedildi.


Bundesliga'da 11 puanı bulunan Werder Bremen, ligde 14. sırada bulunuyor.


Bayern Münih'in yıldızı Robert Lewandowski'yi izliyoruz...

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Werder Bremen, Ömer Toprak, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 02:58 
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