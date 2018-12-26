Ömrünün 45 Yılını Kalay Yaparak Geçirdi
1 saat önce
Kahramanmaraş'ta kalaycılık mesleğine 7 yaşında başlayan Mustafa Özata, kapalı ortamların enerjisinin kalaylı bakır olduğunu, her evde bakırdan kalaylanmış bir ürünün olması gerektiğini söyledi.
Kahramanmaraş
'ta kalaycılık mesleğine 7 yaşında başlayan Mustafa Özata
, kapalı ortamların enerjisinin kalaylı bakır olduğunu, her evde bakırdan kalaylanmış bir ürünün olması gerektiğini söyledi.
Kahramanmaraş'ta yaşayan Mustafa Özata (52), Onikişubat
ilçesi Mağralı Mahallesi'nde küçük iş yerinde mutfak eşyası olarak kullanılan bakır ürünleri kalaylıyor. Babası 65, kendisi de 45 yıldır kalaycılık yapan Özata, Osmanlı'dan kalma geleneği devam ettiriyor.
Kalaylanmış bakır kazanda pişirilen yemeğin daha lezzetli olduğunu söyleyen kalay ustası Özata, kalaylı bakırın çevredeki enerjiyi topladığını dile getirdi.
Kalaycı mesleğinin zamana direndiğini ve kalifiyeli eleman bulmakta zorlandığını söyleyen Özata, "Bu baba mesleğidir. 65 yıl babam yaptı bu işi, 45 yıldır da ben çalışıyorum yani 110 yıldır devam ettiriyoruz. Yaptığımız işlem bakır ürünlerin üzerine kalay kaplaması yapıyoruz. Yani Osmanlı'dan bu yana yaklaşık bin yıldır yapılan işlemdir. Her ne kadar da teknolojinin gelişmesiyle yeni ürünler çıkmış olsa da insanların eski adetlerini bırakması mümkün olmuyor. Yani bin yıllık bir gelenek olduğundan bakıra rağbet hala vardır. İşlerimiz yaz mevsiminde daha yoğun olur. Özellikle çalıştıracak çırak bulamıyoruz. Bakır üründe yapılan yemeğin tadına doyum olmaz. Bir evde bir adet bakır ürün olmazsa insanların daha çok uykusu gelir. Kalaylı bakır çevredeki enerjiyi toplar insana vermez kendi içine alır" diye konuştu. - KAHRAMANMARAŞ
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 10:49 Kaynak: İHA
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