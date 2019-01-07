Önce Kaybolan, Sonra da Mahsur Kalan Öğrencileri Afad Kurtardı
35 dakika önce
Önce kaybolan, sonra da mahsur kalan öğrencileri AFAD kurtardı Aksaray'da doğa gezisine çıktıktan bir süre sonra yollarını kaybeden ve daha sonra bir beldeye ulaşan 2 üniversiteli kız öğrenci, AFAD tarafından kurtarılarak kaldıkları yurda götürüldüAKSARAY - Aksaray'da geziye çıkan...
Önce kaybolan, sonra da mahsur kalan öğrencileri AFAD
kurtardı Aksaray
'da doğa gezisine çıktıktan bir süre sonra yollarını kaybeden ve daha sonra bir beldeye ulaşan 2 üniversiteli kız öğrenci, AFAD tarafından kurtarılarak kaldıkları yurda götürüldü
AKSARAY - Aksaray'da geziye çıkan üniversite öğrencisi iki genç kız, yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldıkları beldeden AFAD ekiplerince kurtarılarak ilçedeki yurtlarına götürüldü.
Olay, Aksaray'ın Güzelyurt
ilçesine bağlı Ihlara
beldesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Güzelyurt Meslek Yüksek Okulunda öğrenim gören Oya Çelik ve Nazlı Deniz Özdemir
(20), akşam saatlerinde çıktıkları doğa gezisinde yollarını kaybetti. İlçeden oldukça uzaklaşan iki kız öğrenci durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Bunun üzerine harekete geçen İl Acil Afet Durum Müdürlüğü ekipleri öğrencilerin verdiği konuma göre ilçe ve belde yollarında arama çalışması yaptı. Arama çalışmaları devam ederken, Ihlara beldesine ulaşan öğrenciler buradaki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşlar AFAD ekipleriyle irtibat kurarak öğrencilerin yerlerini bildirirken, kısa sürede beldedeki öğrencilere ulaşan AFAD ekipleri, öğrencileri kurtarma aracına bindirerek Güzelyurt ilçesine götürdü. AFAD ekipleri üniversite öğrencilerini yurtlarına bırakırken, öğrenciler ekibe teşekkür etti.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 01:27 Kaynak: İHA
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