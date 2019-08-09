Son Dakika Haberleri: Önce okulu boyadılar, sonra göbek attılar
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Önce okulu boyadılar, sonra göbek attılar

1 saat önce

Amasya Gençlik Merkezi gönüllüleri Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulunu önce boyadı, sonra göbek attı.

Önce okulu boyadılar, sonra göbek attılar, System.String[]
Amasya Gençlik Merkezi gönüllüleri Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulunu önce boyadı, sonra göbek attı.

Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığının 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesinin ardından Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulunu boyayan yaklaşık 20 gencin o keyifli anları kameraya yansıdı. - AMASYA
Aydınca, Amasya, Gökçe, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:50 Kaynak: İHA
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