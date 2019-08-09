Önce okulu boyadılar, sonra göbek attılar
1 saat önce
Amasya Gençlik Merkezi gönüllüleri Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulunu önce boyadı, sonra göbek attı.
Amasya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 08:50 Kaynak: İHA
Gençlik Merkezi gönüllüleri Aydınca
Şehit Hüsamettin Gökçe
İlkokulunu önce boyadı, sonra göbek attı.
Gençlik ve Spor
, Son Dakika Spor
Haberleri, Spor
Son Dakika'>Spor
Bakanlığının 2019 yılını gönüllülük yılı ilan etmesinin ardından Aydınca Şehit Hüsamettin Gökçe İlkokulunu boyayan yaklaşık 20 gencin o keyifli anları kameraya yansıdı. - AMASYA
Son Dakika! Cari denge Haziran'da 548 milyon dolar açık verdi. Emekli ikramiyeleri ve kamu çalışanlarının maaşları bugün yatırılacak Yine seyir halindeki yolcu otobüsü yandı: Şoförün dikkati yolcuların canını kurtardı 5 kadının sokak ortasındaki eş kavgası kameraya yansıdı