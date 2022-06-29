Maltepe Esenkent Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, sepetli motosiklette yolculuk eden çocuk yola düştü. Aynı yönde ilerleyen minibüs şoförü, çocuğun düştüğünü fark ederek durdu. Motosiklet sürücüsü yere düştükten sonra kalkan çocuğu, kucaklayarak tekrar sepete oturttu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA

Motosiklet, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Önlenen facia ders olmadı! Seyir halindeki motosikletten düşen çocuğu alıp tekrar sepete oturttu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.