Önlenen facia ders olmadı! Seyir halindeki motosikletten düşen çocuğu alıp tekrar sepete oturttu - Son Dakika
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Önlenen facia ders olmadı! Seyir halindeki motosikletten düşen çocuğu alıp tekrar sepete oturttu

29.06.2022 12:38

İstanbul Maltepe'de hareket halindeki motosikletin sepetinde oturan çocuk yolun ortasına düştü. Aynı yönde giden minübüs şoförünün ani refleksi faciayı önledi. Motosiklet sürücüsü düşen çocuğu tekrar sepete oturtup yola devam etti.

Maltepe'de gerçekleşen kaza yürekleri ağza geldi. Hareket halindeki motosikletin sepetinde oturan çocuk düştü. Aynı yönde giden minibüs şoförünün ani freni olası facianın önüne geçerken, yaşananlar kameraya yansıdı.

DÜŞEN ÇOCUĞU TEKRAR SEPETE OTURTTU

Maltepe Esenkent Mahallesi'nde dün saat 10.30 sıralarında meydana gelen kazada, sepetli motosiklette yolculuk eden çocuk yola düştü. Aynı yönde ilerleyen minibüs şoförü, çocuğun düştüğünü fark ederek durdu. Motosiklet sürücüsü yere düştükten sonra kalkan çocuğu, kucaklayarak tekrar sepete oturttu. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Maltepe'de yürekleri ağza getiren olay! Hareket halindeki motosikletin sepetindeki çocuk yola düştü
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Kaynak: DHA

Motosiklet, Maltepe, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Önlenen facia ders olmadı! Seyir halindeki motosikletten düşen çocuğu alıp tekrar sepete oturttu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Önlenen facia ders olmadı! Seyir halindeki motosikletten düşen çocuğu alıp tekrar sepete oturttu - Son Dakika
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