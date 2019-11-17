Onur Ünlü: İzmitli bir öğretmenin çocuğuyum. Orta sınıfın dibiyim

Son romanı "Kız Çocuğu" üzerinden şiddete ve intikama dair konuşan Onur Ünlü, intikam arzulayan biri olmadığını, haliyle plan kurmadığını söyledi: "Biri bana tokat atarsa, öteki yanağımı çevirmek yerine ben de tokat atarım. Reaksiyon verme ihtiyacı hissederim. Bence bize uygulanan şiddete, en az uygulanan şiddet ölçüsünde cevap vermek zorundayız."



ORTA SINIFIN DİBİYİM



Ünlü, sözlerine şöyle devam etti: "İzmitli bir öğretmenin çocuğuyum. Orta sınıfın dibiyim, bu kadarım. Daha fazlası beklenmemeli. Bunun adı intikamsa intikamdır. Çünkü biz tokat atana tokat yemeyen yanağımızı çeviriyoruz diye dünya daha güzel bir yer olmayacak."



MANYAKÇA BİR ŞEY



Son günlerde stand-up yapmaya da başlayan Onur Ünlü, sahnede olmaya dair de açıklamalar yaptı. Stand-up'a kafayı taktığını söyleyen ünlü yazar ve yönetmen, "Birine bilet aldırmak, evinden kaldırıp gösteriye getirmek ve gülmesini sağlamak hakikaten manyakça bir şey. Oyunculuktan ciddi bir farkı var. Sahnede Frederick değilsin, kendinsin. Dolayısıyla seyirci gülmeyince sana gülmüyor. Bu kadar tehlikeli bir şey olamaz" dedi. SARAY SOYTARISIYDIK



Yaptığı işin 400 yıl önce soytarılık olarak görüldüğünü ifade eden Ünlü, "Saray soytarısıydık. Bunu bilelim ve soytarı gibi davranalım. Ne olduğumuz belli. Artistliğin lüzumu yok. İnsanları bir şekilde eğlendirmek üzere çeşitli şaklabanlıklar yapan kimseleriz" açıklamasında bulundu.