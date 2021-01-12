Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Güler, su verimliliğini değerlendirdi - Son Dakika

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "Ülkemizde su kullanımımızı limitleyecek bir durum söz konusu. Yağmur suyu ve su tüketimiyle ilgili belediyemizde çalışmalarımız var." dedi.

Büyükşehir Belediyesi Meclisi 2021 yılı ilk toplantısı, belediye meclis salonu Güler başkanlığında gerçekleştirildi.

Güler, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, yeni yılın Türkiye ve Ordu için hayırlı olmasını diledi.

Ülke genelinde yaşanan kuraklık sebebiyle Ordu'da su verimliliği konusunda çalışmaların devam ettiğini anlatan Güler, şöyle devam etti:

"Bildiğiniz gibi su konusunda bazı hassasiyetlerimiz var. Ülkemizde su kullanımımızı limitleyecek bir durum söz konusu. Yağmur suyu ve su tüketimiyle ilgili belediyemizde çalışmalarımız var. Bakanlığım dönemimde enerji verimliliğinde olduğu gibi bu dönemde de su verimliliği konusunda ilaveten ben bir çalışma gerçekleştiriyorum. Su kıtlığı durumu olursa tarım ve hayvancılığı etkileyecek, dolayısıyla da yaşamımızı etkilemiş olacak. Bunun için su tüketiminde dikkatli olmamızda fayda var."

Salgından dolayı etkilenen esnafa Büyükşehir Belediyesi olarak yardım elinin uzatıldığını belirten Güler, "Pandemiden dolayı esnafımızın sıkıntıları var. Onlarla ilgili kararlar aldık. Yardım elimizi ve onlara kolaylık gösterme niyetimizi uygulamayla göstermiş oluyoruz. İnşallah bu çalışmalar onların hayatlarını kolaylaştırır. Zor durumda oldukları için onlara yardımcı olmanın görevimiz olduğunu hatırlatmak istiyorum." dedi.

Konuşmanın ardından toplamda 40 gündem maddesi görüşüldü.