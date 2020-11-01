Ordu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Ordu'nun Ünye ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan V.A. (26) ile komşusu A.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.K. silahla Vural Arslan'ın ateş etti.
112 acil servis ekiplerinin Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırdığı V.A. yoğun bakımda tedavi altına alındı.
Gözaltına alınan Ali K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
- Kaynak: AA
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