Ordu'da arazi anlaşmazlığı kavgasında bir kişi silahla yaralandı - Son Dakika

Alınan bilgiye göre, Tekkiraz Mahallesi'nde yaşayan V.A. (26) ile komşusu A.K. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu A.K. silahla Vural Arslan'ın ateş etti.

CHP'li Selin Sayek Böke'nin İzmir'deki AFAD çadırlarıyla ilgili iddialarına İçişlerinden cevap: Böyle bir şey yok