Ordu'da Kovid-19 tedbirlerine uymayan 42 kişi hakkında idari işlem yapıldı - Son Dakika

Öte yandan, yapılan denetim sırasında yakalanan, farklı suçlardan aranan 51 kişiden 16'sı sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Denetimlerde Kovid-19 tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları tespit edilen 42 kişi hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince işlem yapıldı.

Ordu 'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayan 42 kişiye idari para cezası uygulandı.

Yapılandırma işlemi başladı! Borcu ve cezası olanların 31 Aralık'a kadar başvuru yapması gerekiyor

1 Aralık'tan itibaren onayı olmayan vatandaşa ticari mesaj ve e-posta gönderilemeyecek