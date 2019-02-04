Ordu'da Otomobil ile Çapa Makinesi Çarpıştı: 1 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde, çapa makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 3 kişi yaralandı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde, çapa makinesi ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, biri bebek 3 kişi yaralandı.
Samsun-Ordu kara yolu Eskikızılcakese Mahallesi Kavşağı'nda Hamza Yıldırım (32) yönetimindeki 35 V 7252 plakalı otomobil ile tali yoldan ana yola çıkan İbrahim Çiçek
'in (53) kullandığı çapa makinesi ile çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile otomobilde bulunan Çınar
Yıldırım (21) ve 1,5 aylık Asel Hafza Yıldırım olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Fatsa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Çapa makinesini kullanan İbrahim Çiçek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 09:58 Kaynak: AA
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