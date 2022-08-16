Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

16.08.2022 16:13
Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalanan 13 şahıstan birisi tutuklandı.

Ordu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucuya yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde yakalanan 13 şahıstan birisi tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar çerçevesinde Altınordu ve Ünye ilçelerinde farklı tarihlerde operasyonlar düzenlendi. Çalışmalarda, 7 gram kokain maddesi, 20 kök kenevir, 58 adet sentetik ecza maddesi, 11 gram esrar maddesi ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Ekipler, konuyla ilgili yakaladıkları 12 şahıs hakkında uyuşturucu madde kullanmak suçundan adli işlem başlatırken, hakkında uyuşturucu madde ticaretinden dolayı adli işlem yapılan bir şüpheli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklandı. - ORDU

YORUMLAR
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Ordu'da bir haftada 12 binden fazla araç denetlendi Ordu'da bir haftada 12 binden fazla araç denetlendi Ordu'da aranması bulunan 29 şahıs yakalandı Ordu'da aranması bulunan 29 şahıs yakalandı
Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Ordu, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Emniyetten uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı - Son Dakika
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