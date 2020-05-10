Ordu'da şehit annesine

Ordu'nun Ulubey İlçesi Belediye Başkanı İsa Türkcan, şehit polis memuru İmdat Berçin'in annesi Durdiye Berçin'i ziyaret ederek "anneler günü"nü kutladı.

Başkan Türkcan, beraberinde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ender Yanık ve AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Özdemir ile Yenisayaca Mahallesi'nde yaşayan şehit annesi Durdiye Berçin'i ziyaret etti.

Türkcan, "anneler günü"nü kutladığı Durdiye Berçin'e çeşitli hediyeler verdi.

Daha sonra evin bahçesinde şehit polis memuru İmdat Berçin için Kur'an-ı Kerim okuyan Türkcan, dua etti.