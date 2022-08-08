ORDU'nun Ünye ilçesinde fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çapıştı. Kazada, 2 sürücü ve 18 işçi olmak üzere toplam 20 kişi yaralandı.

Kaynak: DHA

Tragger, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Fındık işçilerini taşıyan minibüsle hafif ticari araç çarpıştı: 2'si ağır 20 yaralı - Son Dakika

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