Ordu resim kursu öğrencileri, sahilde eserlerini ortaya koydu - Son Dakika

Ordu'da resim kursu alan öğrenciler, sahile yerleştirilen şövalelerde yapılan etkinlikte resim yaptı.

Kentin kültür ve sanat değerlerinin ortaya çıkarılmasına katkı sunmak amacıyla Altınordu ilçesi sahiline ve Boztepe'ye yerleştirilen şövaleler sanatseverler tarafından ilgi görüyor.

Ordu Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları'nda (ORMEK) resim kursu alan öğrenciler, sahilde düzenlenen etkinliğe katıldı. 15 kursiyer, etkinlikte birbirinden güzel eserler ortaya çıkardı.

Kursun resim öğretmeni Nurçin Özgüven Hekimoğlu, bugün atölyede değil, şehrin doğal güzellikleri eşliğinde derslerini yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin doğanın verdiği huzur ile birbirinden özgün çalışmaları ortaya çıkardığını anlatan Hekimoğlu, "Farklı bir ortamda resim yapmak onları mutlu etti. Öğrencilerimiz yeteneklerini tuvallere resmederken çevreden de güzel ilgi ve katılım sağlandı." dedi.

Hekimoğlu, böyle güzel bir hizmeti sanatseverlere imkan sağlayan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler'e teşekkür etti.