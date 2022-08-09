Ordu'da engelli gencin cep telefonu isteği yerine getirildi - Son Dakika
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Ordu'da engelli gencin cep telefonu isteği yerine getirildi

09.08.2022 12:16
Ordu'da engelli gencin cep telefonu isteği yerine getirildi

Ordu Valisi Tuncay Sonel, cep telefonunun kırılması nedeniyle yenisini talep eden engelli gencin isteğini yerine getirdi.

Ordu Valisi Tuncay Sonel, cep telefonunun kırılması nedeniyle yenisini talep eden engelli gencin isteğini yerine getirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, engeli olan 26 yaşındaki Gökhan Özdemir, ailesiyle 5 Ağustos Cuma günü Vali Sonel'i makamında ziyaret etti. Özdemir, kırılan cep telefonunun yerine yenisini istediği Vali Sonel'i evlerine davet etti.

Vali Sonel, Kaymakam Ömer Lütfi Yaran ile kısa süre içerisinde Özdemir'in evini ziyaret etti. Sonel, ziyaret sırasında, "Gökhan evladımızın tebessümü her şeye değer." diyerek, isteği olan telefonu da Gökhan Özdemir'e takdim etti.

Vali Tuncay Sonel'e teşekkür eden Özdemir ise "Vali amca seni çok seviyorum. Benim isteğimi hemen yerine getirdin. Mutlu oldum." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Gökhan Özdemir, Tuncay Sonel, Ordu, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ordu'da engelli gencin cep telefonu isteği yerine getirildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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