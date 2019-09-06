Son Dakika Haberleri: "Ordu'ya kruvaziyer turizmini kazandıracağız"
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"Ordu'ya kruvaziyer turizmini kazandıracağız"

1 saat önce

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "İlimizde bulunan iskelenin uzatılarak gezinti teknelerinin kıyıya rahatlıkla yanaşmaları sağlanacak.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, "İlimizde bulunan iskelenin uzatılarak gezinti teknelerinin kıyıya rahatlıkla yanaşmaları sağlanacak. Ordu'ya kruvaziyer turizmini kazandıracağız." dedi.

Güler, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, Ordu'yu deniziyle barıştırarak denizcilik faaliyetlerinin canlanmasını sağlamak amacıyla çalışmalara aralıksız devam edildiğini söyledi.

Bu kapsamda Ordu'ya kruvaziyer turizmini kazandıracaklarını belirten Güler, "Ordu'muzun kruvazör limanına ihtiyacı var. İlimizde bulunan iskelenin uzatılarak gezinti teknelerinin kıyıya rahatlıkla yanaşmaları sağlanacak. Ordu'ya kruvaziyer turizmini kazandıracağız." diye konuştu.

Kruvaziyer turizmiyle Ordu'nun ekonomisine de katkı sağlayacağını dile getiren Güler, şöyle konuştu:

"İskelemizle alakalı çalışmalarımız var. İskeleyi uzatmayı düşünüyoruz. Böylece denize kıyısı olan Ordu'muzun kruvaziyer turizminden pay almasını hedefliyoruz. Kruvaziyer turizmi ile şehrimize gelen misafirlerimiz ulaştırma, konaklama, yeme-içme, eğlence gibi gereksinimlerini karşılayacaklar. Şimdi buraya gelen gemilerdeki misafirlerin Ordu sahillerinde yürüyüp şehre geleceğini düşünün. Müthiş bir şey olur. İlimizdeki tarihi yerleri de genişletebilirsek buraya gezmeye gelebilirler. Ordu'nun ekonomisinin de buna çok ihtiyacı var. Ordumuza böyle bir turizm potansiyelini arttıracak bu yatırımı kazandırmak için elimizden geleni yapacağız."

Mehmet Hilmi Güler, Denizcilik, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 04:12 Kaynak: AA
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