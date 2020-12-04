Orhan Çıkırıkçı: "Beklemediğimiz bir yenilgi oldu" - Son Dakika

Orhan Çıkırıkçı: "Beklemediğimiz bir yenilgi oldu"

04.12.2020 20:31

Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden İstanbulspor'da Teknik Sorumlu Orhan Çıkırıkçı karşılaşmanın ardından beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

Tuzlaspor'a 2-0 kaybeden İstanbulspor'da Teknik Sorumlu Orhan Çıkırıkçı karşılaşmanın ardından beklemedikleri bir mağlubiyet aldıklarını söyledi.

TFF 1. Lig'in 12. haftasında Tuzlaspor'a 2-0 mağlup olan İstanbulspor'da Teknik Sorumlu Orhan Çıkırıkçı maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuştu. Kötü bir mağlubiyet olduğunu söyleyen Çıkırıkçı, "Bu mağlubiyeti beklemiyorduk. Hafta içi iyi çalışmıştık. Oyuna iyi başladık. Duran toplarda etkili olamadık ama rakip duran toptan golü buldu. İkinci yarıda çevirmek için çalıştık ama gol pozisyonlarında eksik kalıp üretken olamadık. İnşallah önümüzdeki haftalarda daha çok çalışıp daha az hata yaparak bu puanları telafi etmek için çalışacağız" diye konuştu. - İSTANBUL

Orhan Çıkırıkçı: Beklemediğimiz bir yenilgi oldu
Orhan Çıkırıkçı: Beklemediğimiz bir yenilgi oldu
Orhan Çıkırıkçı: Beklemediğimiz bir yenilgi oldu
Orhan Çıkırıkçı: Beklemediğimiz bir yenilgi oldu

İstanbulspor, Tuzlaspor, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Orhan Çıkırıkçı: 'Beklemediğimiz bir yenilgi oldu' - Son Dakika Spor


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