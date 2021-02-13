Orhan Gencebay: Nazara geldik!

İŞARET PARMAĞI KIRILDI

Orhan Gencebay geçtiğimiz günlerde sahilde yürüyüş yaptığı sırada bir çukura takılıp düşmüş, sol elinin işaret parmağı kırılmıştı. Parmağı ve eli atele alınan ünlü sanatçı, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Sevim Emre'yle beraber alışverişe çıkan Orhan Gencebay, mağazaları dolaşırken hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaştı.

HAYRANLAR DUYGULANDIRIYOR

Fotoğraf çekmek isteyen muhabirleri kırmayan Orhan Gencebay, objektiflere tek başına poz verdi. Parmağı için "Nazara geldik. Ufak bir kaza geçirdim ama şimdi çok iyiyim" diyen Gencebay, hayranlarının ilgisinin kendisini mutlu ettiğini söyledi: "Her yerde hayranlarımın olması beni duygulandırıyor. Başıma bir şey geldiğinde hemen ulaşmaya çalışıyorlar."

Orhan Gencebay'ın doktoru Op. Dr. Muzaffer Gökhan Kahraman, sanatçının elini eskisi gibi kullanabilmesi için fizik tedavi göreceğini söyledi.