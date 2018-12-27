Orman Yolunda Mahsur Kalanların İmdadına Kardof Ekipleri Yetişti
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Orman yolunda mahsur kalanların imdadına KARDOF ekipleri yetişti Buzlu ve karla kaplı yolda mahsur kaldılar KARDOFF ekipleri arazide mahsur kalanları kurtardı KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı için gezintiye çıkıp mahsur kalanların imdadına...
Orman yolunda mahsur kalanların imdadına KARDOF ekipleri yetişti
Buzlu ve karla kaplı yolda mahsur kaldılar
KARDOFF ekipleri arazide mahsur kalanları kurtardı
KARABÜK - Karabük
'ün Safranbolu
ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı için gezintiye çıkıp mahsur kalanların imdadına KARDOFF ekipleri yetişti.
Safranbolu'nun Sarıçiçek bölgesi tarafında etkili olan ve yer yer kar kalınlığının 1 metreyi aştığı ve buzlanmaların olduğu yollarda mahsur kalanların imdadına Karabük Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Kulübü Derneğiüyeleri yetişti. Kulüp Başkanı Ahmet Demir
Başkanlığında yaklaşık 13 araçlık arazi araçları ile karlı kaplı Sarıçiçek bölgesine hareket eden ekipler kendilerine gelen ihbarlar sonucu buzlanan yolda kalanları kurtardı. Kar yağışı ile birlikte eşsiz doğa manzarasının oluştuğu bölgede buzlanmadan dolayı yoldan çıkan araçları kurtaran KARDOFF zirvede kar kalınlığının 1 metreyi aştığı bölgede de kara saplanan araçları kendi araçlarına bağlı halatlı vinçler yardımı ile kurtardı.
Adeta buz pistine dönen yolda KARDOFF ekipleri kar motorları ile de yol güzergahında mahsur kalanların olup olmadığını kontrol etmeyi de ihmal etmedi.
KARDOFF Kulüp Başkanı Ahmet Demir, normalde dernek olarak gezi planları olduğunu ancak telsiz üzerinden kendilere gelen ihbar üzerine mahsur kalan araçları kurtardıklarını söyledi.
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 01:21 Kaynak: İHA
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