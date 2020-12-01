Ormanda dikenli tele takılan yavru tilki kurtarıldı - Son Dakika

Ormanda dikenli tele takılan yavru tilki kurtarıldı

01.12.2020 12:57
Ormanda dikenli tele takılan yavru tilki kurtarıldı, System.String[]

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde ormanlık alanda dikenli tele takılan yavru tilki, bir grup doğaseverin çabalarıyla belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

ISPARTA'nın Yalvaç ilçesinde ormanlık alanda dikenli tele takılan yavru tilki, bir grup doğaseverin çabalarıyla belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı yavru, tedaviye alındı.

Hisarardı köyü sınırlarında bulunan ormanlık alanda hafta sonu, öğretmenler Murat Sezer, Deniz Erim ve cezaevinde görevli sağlık memuru Mehmet Karakuş, doğa yürüyüşü yaparken Orman Bölge Müdürlüğü tarafından fidanların korunması için çekilen dikenli tellere bir tilki yavrusunun takıldığını fark etti. Vücuduna batan teller nedeniyle karın ve bacaklarından yaralanan yavru tilki, yanına yaklaşanları görünce korkup, kurtulmaya çalıştı. Bu sırada hayvan, daha fazla zarar görünce, arkadaş grubu, sopa ile yavrunun hareket etmesini engelleyip, cep telefonuyla belediyeden yardım istedi.

Bölgeye giden Yalvaç Belediyesi ekipleri, spiral makinesiyle tilkinin vücuduna dolanan telleri keserek hayvanı kurtardı. Hayvan, tedavisi için ilçe merkezine götürüldü.CANI ÇOK YANIYORDU?Kurtarma anını cep telefonu kamerasıyla kayda alan Murat Sezer, o anları şu sözlerle anlattı:

"Tilkiyi fark ettiğimiz iyi oldu. Hemen müdahale ettik. Aksi takdirde kendi imkanları ile takıldığı dikenli tellerden kurtulamayacağı için acı içinde kıvranarak ölecekti. Ancak çok korkan hayvan, kaçmaya çalıştıkça kendisine daha çok zarar vermeye başladı. Yanımızda hayvanı kurtarabileceğimiz tel kesme makası olmadığı için belediyeden yardım istedik. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin sayesinde hayvanın hayatı kurtuldu. Umarız en kısa zamanda iyileşerek ait olduğu doğaya geri bırakılır" dedi.


Ormanda dikenli tele takılan yavru tilki kurtarıldı
Ormanda dikenli tele takılan yavru tilki kurtarıldı
Ormanda dikenli tele takılan yavru tilki kurtarıldı
Ormanda dikenli tele takılan yavru tilki kurtarıldı

Mehmet Karakuş, Sağlık Memuru, Murat Sezer, Yalvaç, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ormanda dikenli tele takılan yavru tilki kurtarıldı - Son Dakika


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