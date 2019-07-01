Son Dakika Haberleri: Ormanlık alanda kaybolan tatilcileri JAK buldu
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Ormanlık alanda kaybolan tatilcileri JAK buldu

1 saat önce

Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan tatilcileri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi buldu.

Ormanlık alanda kaybolan tatilcileri JAK buldu, System.String[]
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan tatilcileri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi buldu.
İlçeye tatile gelen Mehmet Mert Kılıç, Bekir Erdoğan, Cem Nuri Yıldız ve Arda Yağız Genç, Kayaköy Mahallesi Af Kule mevkisinde yürüyüşe çıktı.
Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda kaybolan 4 tatilcinin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye JAK timi yönlendirildi.
Yaklaşık 3 saatlik arama sonucu bulunan tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:12 Kaynak: AA
Mehmet Mert, Fethiye, Muğla, Güncel
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