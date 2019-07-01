Ormanlık alanda kaybolan tatilcileri JAK buldu
1 saat önce
Muğla'nın Fethiye ilçesinde ormanlık alanda kaybolan tatilcileri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi buldu.
Muğla
Haber Yayın Tarihi : 01.07.2019 02:12 Kaynak: AA
'nın Fethiye
ilçesinde ormanlık alanda kaybolan tatilcileri, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi buldu.
İlçeye tatile gelen Mehmet Mert
Kılıç, Bekir Erdoğan
, Cem Nuri Yıldız
ve Arda Yağız Genç
, Kayaköy
Mahallesi Af Kule mevkisinde yürüyüşe çıktı.
Bir süre yürüdükten sonra ormanlık alanda kaybolan 4 tatilcinin, 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine bölgeye JAK timi yönlendirildi.
Yaklaşık 3 saatlik arama sonucu bulunan tatilcilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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