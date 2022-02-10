Üye Girişi
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabine kuruldu - Son Dakika

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabine kuruldu

10.02.2022 23:25
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabine kuruldu

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 7 Şubat'ta başbakanlık görevine atanan Felix Moloua kabinesini açıkladı.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde 7 Şubat'ta başbakanlık görevine atanan Felix Moloua kabinesini açıkladı.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Moloua'nın selefi Henri Mari Dondra'nın kurduğu kabinede değişiklik yapmadan aynı isimlerle yeni kabineyi kurduğu belirtildi.

Dondra'nın kabinesinde ekonomi bakanlığı görevini yürüten Başbakan Moloua yeni kabinede ekonomi bakanlığı görevini de üstlendi.

Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, 7 Şubat'ta istifasını kabul ettiği Henri Mari Dondra'nın yerine Moloua'yı başbakan olarak atamıştı.

Ülkede 27 Aralık 2020'de yapılan seçimlerde oyların yüzde 53,92'sini alan Faustin Archange Touadera cumhurbaşkanı seçilmişti.

YORUMLAR
500

Başbakanlık, Orta Afrika, Başbakan, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabine kuruldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
23:24 Beşiktaş-Göztepe maçı 0-0 sona erdi! İşte Türkiye Kupası'nda çeyrek finale çıkan son takım
23:23 Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde şüpheli Seccad Yeşil tutuklandı
23:07 Survivor All Star'a damga vuran kavganın görüntüleri ortaya çıktı! Hikmet ve Yunus Emre birbirine girmiş
23:04 Meteoroloji uyardı, eğitime kar molası verildi! Çok sayıda ilde okullar tatil edildi
23:03 Beşiktaş'ın kaçırdığı gol, A Spor yorumcusunu canlı yayında kendinden geçirdi! Tepkiler çığ gibi büyüyor
22:55 15 yaşındaki Yağmur'un hayatını kaybettiği kovalamacada polis memurları serbest kaldı
22:19 Kemal Kılıçdaroğlu'ndan faturalarla ilgili yeni çıkış: Hatadan dönülmez ise diğer adımları da atacağım
22:09 Son Dakika: Koronavirüsü atlatan Erdoğan'dan ilk açıklama
21:51 Beşiktaş-Göztepe maçında ortalık birbirine girdi! Koridor adeta savaş alanına döndü
21:39 Demet Akalın'ın online alışveriş sınavı! Yaptığı hata sosyal medyada alay konusu oldu
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2022 23:33:03. #1.11#
SON DAKİKA: Orta Afrika Cumhuriyeti'nde yeni kabine kuruldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement