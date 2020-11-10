Ortahisar'da park ve bahçe çalışmaları - Son Dakika

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde bu yıl 11 park hizmete açıldı, 8 parkın da onarım ve bakımı yapıldı.

Ortahisar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 2020 yılı boyunca 1 Nolu Beşirli, Çukurçayır, Kanuni, Yeşilova, Yenicuma, Toklu, Pelitli, 3 Nolu Erdoğdu ve Cumhuriyet mahallelerinde 11 yeni park ile bir de meyve bahçesi hizmete açıldı.

Ayrıca, Pelitli, 2 Nolu Beşirli, Aydınlıkevler, Çukurçayır, Kaymaklı, Soğuksu ve Yalıncak mahallelerinde bulunan 8 parkta sulama sistemleri başta olmak üzere bakım-onarım ve tamirat çalışmaları gerçekleştirildi. Çocuklara yönelik parkların oyun grupları yenileriyle değiştirildi ve zeminleri kauçukla döşenerek daha güvenli hale getirildi.

Ekipler, bu yıl 10 bin 4 fidan ve çalı türü bitkiyi toprakla buluşturarak, parklarda ve yeşil alanlarda düzenli aralıklarla budama ve temizlik çalışmaları da yaptı.

Açıklamada, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'in şu değerlendirmesine de yer verildi:

"Öncelikli hedefimiz Ortahisarlıların modern kent yaşamının gerektirdiği bütün hizmetlerden istifade etmesini temin edebilmektir. Kültür, sanat, oyun, eğlence, gezi, dinlenme, eğitim ve spor gibi alanlarda her anlamda kendine yetebilen bir kenti hayata geçirmek için çalışıyoruz. Park ve yeşil alan projelerimiz de bunlardan bir tanesidir. Çocuklar, gençler ve yaşlılarımıza hitap eden parklarımızı peyderpey hayata geçiriyoruz. Bir yandan mevcut parklarımızda bakım-onarım ve yenileme çalışmalarını sürdürürken diğer yandan sıfırdan park yapıyoruz. Göreve geldiğimiz tarihten itibaren geçen 6 yıllık bir süre zarfında bakım-onarım ve sıfırdan inşa olmak üzere 100'ün üzerinde parkı Ortahisar'ımıza kazandırdık. Parklarımızı ilçemizin nefes alanları olarak görüyoruz. O nedenle neredeyse boş bulduğumuz her alana park yapıyoruz ya da buraları yeşillendiriyoruz."