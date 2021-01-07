Ortopedi uzmanı Necati Emirhan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

Ortopedi uzmanı Necati Emirhan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi

07.01.2021 23:15
Ortopedi uzmanı Necati Emirhan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, System.String[]

Samsun'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Necati Emirhan, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.

Samsun'da özel bir hastanede ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapan Necati Emirhan, yakalandığı yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yenik düştü.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, sosyal medya hesabından, ortopedi ve travmatoloji Necati Emirhan'ın Kovid-19 sebebi ile yaşamını yitirdiğini paylaştı.

Dağlı, paylaşımında, "Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabırlar dilerim. Sağlık camiamızın başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ise sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Kovid-19 sebebiyle tedavi altında olan ortopedi ve travmatoloji uzmanı Necati Emirhan hayatını kaybetmiştir. Doktorumuza Allah'tan rahmet ailesi, sevenlerine ve sağlık camiamıza başsağlığı dilerim."

Zülkif Dağlı, Samsun, Medya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Ortopedi uzmanı Necati Emirhan, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi - Son Dakika


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