Örtüaltı tarımda uzaktan kumandalı ilaçlama dönemi başlıyor

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Kocaeli'de 5 işçinin öldüğü yangınla ilgili soruşturma başlatıldı

ABD Savunma Bakanlığı Avrupa ve NATO'dan sorumlu Müsteşar Yardımcısı Winternitz'den S-400 açıklaması!

Teröristbaşı Abdullah Öcalan: Açlık grevi ölümleri hem ailelere hem bana büyük zarar verdi