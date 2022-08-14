Doğa yürüyüşünde ayağı kırıldı, 1 kilometre sedyeyle taşındı - Son Dakika
Üye Girişi

Doğa yürüyüşünde ayağı kırıldı, 1 kilometre sedyeyle taşındı

14.08.2022 17:54
Doğa yürüyüşünde ayağı kırıldı, 1 kilometre sedyeyle taşındı

Osmaniye'de doğa yürüyüşü yaptığı sırada düşerek ayağını kıran kişi AFAD ekipleri tarafından 1 kilometre sedye ile taşınarak ambulansa getirildi.

Osmaniye'de doğa yürüyüşü yaptığı sırada düşerek ayağını kıran kişi AFAD ekipleri tarafından 1 kilometre sedye ile taşınarak ambulansa getirildi.

Olay, Karaçay Şelalesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, E.K. (50) isimli şahıs arkadaşlarıyla birlikte doğa yürüyüşü için Karaçay Şelalesi'ne yürüdü. Yürüdüğü sırada dengesini kaybederek düşen E.K.'nin ayağı kırıldı. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı şahıs sedyeye alındı. Sağlık, AFAD ekipleri ve arkadaşlarının destekleri ile yaralı E.K. yaklaşık 1 kilometre sedyeyle taşınarak hazır bekletilen ambulansa getirildi. Hastaneye kaldırılan yaralı şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - OSMANİYE

YORUMLAR
500
Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı Osmaniye'de devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı İSTANBUL-AVCILAR'DA ÇATLAKLAR OLUŞAN 4'ER KATLI İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ İSTANBUL-AVCILAR'DA ÇATLAKLAR OLUŞAN 4'ER KATLI İKİ BİNA TAHLİYE EDİLDİ
Kaynak: İHA

Osmaniye, Karaçay, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Doğa yürüyüşünde ayağı kırıldı, 1 kilometre sedyeyle taşındı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
17:33 Trabzonspor'un yeni transferi Marc Bartra yolda! Uçaktan yapılan paylaşımdaki "Bize her yer Trabzon!" sözleri taraftarın beğenisini topladı
17:27 Acun Ilıcalı ve Çağla Ayça Altunkaya'nın ayrılığına neden olduğu söylenen Şeyma Subaşı'ndan sevgilisiyle dudak dudağa poz
17:01 Dünya devleri birer birer reddediyor! Milan ve Inter de Cristiano Ronaldo transferine kapıyı kapadı
16:59 7 aydır sırra kadem basan kocasının peşine düşen kadın, iz sürdüğü esnada gördükleriyle hayatının şokunu yaşadı
16:31 Hull City, Fenerbahçe'den Pelkas'ı da kadrosuna katıyor! Prensip anlaşmasına varıldı
16:24 Antalya'da deniz suyu sıcaklığı, hava sıcaklığını geçerek 31 dereceye ulaştı
15:44 Valencia'nın bonservis inadı kırıldı! Fenerbahçe, Maxi Gomez'i kadrosuna katmaya çok yakın
15:37 Maltepe'deki öğrenci yurtlarında Arap mültecilerin bedava kaldığı iddiasına KYK'dan cevap: Mülteci değil, bilim insanları
15:20 Alkollü araç kullanırken çarptığı çocuğun ölümüne neden olan kaymakam, tutukluluğu devam ederken yeni görevine atandı
15:02 Bir dönem güzelliğiyle ortalığı kasıp kavurmuştu! Oyuncu Sanem Çelik yıllar sonra ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2022 17:54:30. #1.13#
SON DAKİKA: Doğa yürüyüşünde ayağı kırıldı, 1 kilometre sedyeyle taşındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement