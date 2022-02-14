Üye Girişi
Osmaniye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Osmaniye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

14.02.2022 12:02
Osmaniye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alibeyli Köyü'nde Zafer Şenol'a ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu.

Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen ev sahibi Şenol, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

YORUMLAR
500

Osmaniye, Alibeyli, İtfaiye, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Osmaniye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:59 Böylesi görülmedi! Maçta futbolcunun dili boğazına kaçtı, futbolcular birbirine girdi
11:57 Vicdansızlığın bu kadarı! Köpekleri canlı canlı timsah dolu göle attılar
11:50 Feyza Aktan gözünü influencerlığa dikti! Her paylaşım için 5-25 bin TL istiyor
11:49 49'luk Defne Samyeli'den gövde gösterisi! Kasığına kadar açılan yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi
11:45 Cumhurbaşkanı Erdoğan eşinin sağlık durumunu anlattı: Durumu hala pozitif, tedavisi sürüyor
11:44 14 Şubat dolar 13,58'den alıcı buluyor
11:43 KDV indirimini fiyatlara yansıtmayanlara Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan uyarı: Şiddetli cezalar uygulayacağız
11:09 YÖK Başkanı Prof. Dr. Özvar: Üniversite sınavında barajın kalkmasıyla kalitenin düşeceğini söylemek makul bir eleştiri değil
11:09 Adı yakın arkadaşı tarafından söylenince küplere bindi! Atakan'dan Ogeday'a sitem
11:07 "Hangi ittifakta yer alacaksınız?" sorusuna Fatih Erbakan'dan cevap: 20 senenin günahına son dakika ortak olmak bizim açımızdan uygun değil
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 12:08:38. #1.11#
SON DAKİKA: Osmaniye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement