Osmaniye'de evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika

Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alibeyli Köyü'nde Zafer Şenol'a ait evin mutfak kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri alevlere müdahalede bulundu.
Yangın, yaklaşık bir saatlik çalışma sonucu söndürülürken, dumandan etkilenen ev sahibi Şenol, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Evde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Kaynak: AA
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