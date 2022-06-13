İlk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi

İlk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

13.06.2022 13:10

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek 170 hacı adayı Osmaniye'den dualarla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının organizasyonuyla kutsal topraklara giderek hac görevlerini yerine getirecek 170 hacı adayı Osmaniye'den dualarla uğurlandı.

Osmaniye'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen uğurlama programına, hacı adaylarının aileleri ve yakınları, Vali Erdinç Yılmaz, İl Müftüsü Ali Çakmak ile kurum temsilcileri katıldı.

Kur-an'ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, hacı adaylarını kutsal topraklara yollamanın heyecanını yaşadıklarını belirtti.

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın dua etmesinin ardından ilk kafile kutsal topraklara doğru uğurlandı.

Kadirli ve Düziçi ilçelerinde de hacı adayları, düzenlenen uğurlama programlarının ardından dualar eşliğinde yola çıktı.

İlk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı
İlk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı
İlk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı
İlk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı
İlk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı
İlk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı
İlk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı
İlk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı
İlk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı

YORUMLAR
500
Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı Hac kafilesi kutsal topraklara dualarla uğurlandı Osmaniye'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı Osmaniye'de hacı adayları dualarla kutsal topraklara uğurlandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İlk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
15:32 Dağda yıldırımın çarptığı çoban ve 6 keçisi hayatını kaybetti!
15:31 Yabancı uyruklu gruptan kaçarken otomobilin altında kalarak hayatını kaybetmişti! Yabancı şüpheli verdiği ifadede "Kimseyi kovalamadım" dedi
15:30 HDP'den net tavır: Akşener ya da Yavaş'ı aday gösterirseniz kendi adayımızı çıkarırız
15:26 Yakalanacağını anlayan hırsız sınır sınır tanımadı! Annesini ve eşini bıçakla rehin alan hırsız, özel harekat tarafından etkisiz hale getirdi
15:23 Oktay Kaynarca "Ben Bu Cihana Sığmazam" dizisiyle ekranlara dönüyor! Kaynarca'nın partneri ise Pelin Akil olacak
15:21 Fenerbahçe'de Jorge Jesus'un ilk mesajı motivasyon! Antrenman tesisinin görkemli hali büyük beğeni topladı
15:17 Sınır ötesi operasyondan kahreden haber geldi! Tokatlı Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök şehit oldu
15:09 Türkiye ile Yunanistan arasında sular durulmuyor! "Köprüleri vururuz" tehdidine Çavuşoğlu'ndan "Cesareti varsa yapsaydı" çıkışı
14:35 Eski Beşiktaşlı futbolcudan şaşırtan itiraf! Ekrem Dağ: Takım arkadaşlarıma parmak atardım
14:24 Bugün İstanbul'a ayak basacak! Fenerbahçe'nin yeni transferinin gelişini eşi haber verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2022 15:44:16. #1.13#
SON DAKİKA: İlk hacı kafileleri, dualarla kutsal topraklara uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement