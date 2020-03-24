Osmaniye'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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Osmaniye'de otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı
6 saat önce
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Ali Düldül'ün kullandığı 42 CVG 95 plakalı otomobil, Düziçi çevre yolunda şarampole devrildi.
Kazada, sürücü Düldül ile Sinan Düldül ve Uğur Yılmaz yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 11:48 Kaynak: AA
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