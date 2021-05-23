Osmaniye'de yaralı halde bulunan kızıl şahin tedaviye alındı - Son Dakika

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaralı kızıl şahini alarak Osmaniye Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim etti.

İlçeye bağlı Atalan beldesinde çiftçilik yapan Osman Şahin , Hüseyin Sarı Mahallesi'ndeki mezarlıkta yaralı ve bitkin halde bir kızıl şahin buldu.

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