Osmaniye'de yemekten zehirlenen 125 işçi, taburcu edildi - Son Dakika

OSMANİYE'nin Toprakkale ilçesindeki bir tekstil fabrikasında dün akşam yedikleri yemekten zehirlendikleri şüphesiyle hastaneye kaldırılan 125 işçi, taburcu edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, "Hastanelerimizde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin yüzde 90'ı gece olmak üzere sabah saatlerinde tamamı taburcu edilmiştir" dedi.

Toprakkale'de, organize sanayi bölgesindeki bir tekstil fabrikasında dün akşam yemeğinde yaklaşık 300 işçiye tavuk sote ve pilav verildi. Yemeğin ardından işçilerden bazılarında karın ağrısı ve kusma şikayetleri görülmeye başlandı. Fabrika yetkilileri, sağlık ekiplerine haber verdi. 106 işçi, fabrikaya sevk edilen ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi ile kentteki diğer hastanelere kaldırıldı. İlerleyen saatlerde hastaneye başvuran işçi sayısı 125'e çıktı. Yemekten alınan numuneler, incelenmek üzere laboratuvara gönderildi.

TABURCU EDİLDİLER

İşçiler, tedavilerinin ardından taburcu edildi. İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, "Hastanelerimizde zehirlenme şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin yüzde 90'ı gece olmak üzere sabah saatlerinde tamamı taburcu edilmiştir. Herhangi bir sağlık problemleri bulunmamaktadır" ifadelerini kullandı.

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