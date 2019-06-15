Osmaniye
'deki feci kazada karı-koca öldü
OSMANİYE'de iki otomobil ve bir TIR'ın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında E-90 otoyolu Gaziantep
istikameti Şekerdere viyadüğünde meydana geldi. İddiaya göre aynı istikamete seyir halinde olan Ömer Köksal
idaresindeki 01 BE 0381 plakalı otomobil ile sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 27 DL 055 plakalı otomobil ve 80 BE 829 plakalı kasası boş TIR, henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı. Zincirleme trafik kazasını gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda kurtarma, sağlık ve güvenlik ekibi sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü Ömer Köksal ve eşi Fazilet Köksal hurdaya dönen araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada, araçlarda bulunan S.K., M.K. ve M.K. yaralandı. Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerindeki cenazeler ise savcının incelemesinin ardından bulundukları yerden çıkartılarak Osmaniye Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Kaza nedeniyle ulaşım bir süre tek şeritten sağlanırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.