Son Dakika Haberleri: Otobüs devrildi: 13 yaralı (2)
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Otobüs devrildi: 13 yaralı (2)

1 saat önce

Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.

Yozgat'ta yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yozgat'ın Çekerek ilçesinden İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan Emrah Fahri E. yönetimindeki 34 VA 0314 plakalı yolcu otobüsü, Sorgun ilçesi yakınlarında yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi.
Kaza yerine sağlık ekiplerinin yanı sıra jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.
Yaralılar, Sorgun Devlet Hastanesi ile Yozgat Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Otobüs devrildi: 13 yaralı (2)
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 12:41 Kaynak: AA
Çekerek, Sorgun, Yozgat, Güncel
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