Otomobil önündeki araca çarptı: 5 yaralı - Son Dakika

Otomobil önündeki araca çarptı: 5 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin önündeki araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde otomobilin önündeki araca çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Z.K. yönetimindeki 34 AGU 648 plakalı otomobil, Karaman yolu Prof. Dr. Sabahattin Zaim Bulvarı Adapazarı istikametinde aynı yönde seyreden H.Y. idaresindeki 18 AB 888 plakalı otomobille çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada yaralanan sürücüler ile otomobillerdeki F.K, R.K. ve B.Y'ye olay yerinde müdahale etti. Çimlere yatırılan bazı yaralılara serum bağlandığı görüldü. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı bir süre tek şeritten sağlandı. Öte yandan kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, yavaşlayan H.Y. yönetimindeki otomobile Z.K'nin kullandığı otomobilin arkadan çarptığı görülüyor.

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