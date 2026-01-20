Oto tamircisinden yeni çıkardığı otomobili bir anda alev aldı - Son Dakika
Oto tamircisinden yeni çıkardığı otomobili bir anda alev aldı

Oto tamircisinden yeni çıkardığı otomobili bir anda alev aldı
20.01.2026 00:36
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir otomobil, tamirinin ardından çalıştırıldığı anda motor kısmından alev aldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iddiaya göre oto tamircisinden tamir edildikten sonra çıkarılan ve ısıtmak için çalıştırılan otomobil alev aldı. Yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Billur Caddesi'nde meydana gelen olayda, Kadir Silimotomobilini iddiaya göre oto tamircisinde yaptırdıktan sonra evine getirdi.

TAMİRCİDEN GETİRDİĞİ ARACI ALEV ALDI

Biraz süre geçtikten sonra otomobilini ısıtmak için marşa basılan Silim'in otomobili motor kısmından alev aldı. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. Otomobilde çıkan yangın ekipler tarafından büyümeden söndürülürken, otomobilde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

"OTOMOBİL 3 GÜNDÜR TAMİR GÖRÜYOR"

Otomobilini 3 gündür oto tamircisine götürüp, getirdiğini sonrasında park halindeyken, marşa basmasıyla alev almasının bir olduğunu söyleyen Kadir Silim, "Otomobilin elektriksel bazı sorunları vardı. Otomobili 'bir çalıştırayım' dedim. Çalıştırmamla alev alması bir oldu. Pat diye bir ses geldi alev aldı. İtfaiye ekipleri yangının elektrik aksamından çıktığını söyledi. Akünün oradaki kablolar erimiş. O bölgeden de işlem yapılmıştı. Oradaki soketler değişmişti. Yüksel ihtimal oradan kaynaklı çıktı. Yapan ustayla görüşeceğiz. Kendisi yüksek ihtimalle kabul etmeyecek ama bilirkişi raporu isteyeceğiz. İtfaiyenin verdiği raporlar önemli. Şikayette bulunacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • bulentsanal1969 bulentsanal1969:
    eski araba normal at çöpe 0 0 Yanıtla
24 saat son dakika haber yayını
