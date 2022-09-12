Mardin- Diyarbakır karayolunda seyir halinde olan 21 ACC 692 plakalı otomobilde bulunanlardan yaşları küçük iki çocuk arabanın tavanından dışarı çıkarak yolculuk yaptı. Süratle giden araçta çocuklar tehlikeye aldırış etmeden uzun süre yolculuğu sürdürdü.
Çocukların tehlikeli yolculuğunda yanlarında bulunanların dikkat etmemesi, "Sorumsuzluğun bu kadarına da pes" dedirtti. O anlar başka bir otomobilden cep telefonuyla kayıt altına alındı.
Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi - Son Dakika