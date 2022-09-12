Çocukların tehlikeli yolculuğunda yanlarında bulunanların dikkat etmemesi, "Sorumsuzluğun bu kadarına da pes" dedirtti. O anlar başka bir otomobilden cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Mardin- Diyarbakır karayolunda seyir halinde olan 21 ACC 692 plakalı otomobilde bulunanlardan yaşları küçük iki çocuk arabanın tavanından dışarı çıkarak yolculuk yaptı. Süratle giden araçta çocuklar tehlikeye aldırış etmeden uzun süre yolculuğu sürdürdü.

Kaynak: İHA

Diyarbakır, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

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