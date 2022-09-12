Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi

12.09.2022 19:38

Mardin-Diyarbakır karayolunda bir otomobilde bulunan iki çocuk, otomobil tavanından çıkarak uzun süre yolculuk etti. Yürekleri ağza getiren o anlar başka bir otomobilden cep telefonuyla kaydedildi.

Mardin- Diyarbakır karayolunda seyir halinde olan 21 ACC 692 plakalı otomobilde bulunanlardan yaşları küçük iki çocuk arabanın tavanından dışarı çıkarak yolculuk yaptı. Süratle giden araçta çocuklar tehlikeye aldırış etmeden uzun süre yolculuğu sürdürdü.

TEHLİKELİ ANLAR KAMERADA

Çocukların tehlikeli yolculuğunda yanlarında bulunanların dikkat etmemesi, "Sorumsuzluğun bu kadarına da pes" dedirtti. O anlar başka bir otomobilden cep telefonuyla kayıt altına alındı.

Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
YORUMLAR
500
'Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır' diyen CHP'li Nevaf Bilek hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı 'Diyarbakır, Kürdistan'ın bir parçasıdır' diyen CHP'li Nevaf Bilek hakkında 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan soruşturma başlatıldı MAÜ öğrencileri geleceğin dünyasına çözüm üretiyor MAÜ öğrencileri geleceğin dünyasına çözüm üretiyor
Kaynak: İHA

Diyarbakır, Mardin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
19:20 Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajı sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:22 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'ndan '12 Eylül' paylaşımı: Millet iradesinin üstünde hiçbir güç yoktur
18:21 Türkiye savunma sanayinde boş durmuyor! 'Hayalet SİHA' dünya basınında yer buldu
17:56 Beşiktaş'ın konuğu Başakşehir! Zorlu maçın ilk 11'leri açıklandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 20:03:28. #1.11#
SON DAKİKA: Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement