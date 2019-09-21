Son Dakika Haberleri: Otomobil traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı
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Otomobil traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

1 saat önce

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Afyonkarahisar'ın Çobanlar ilçesinde otomobilin traktörle çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şakir Balkaş idaresindeki 03 ZA 744 plakalı otomobil, Çobanlar- Bolvadin kara yolu Kocaöz kavşağında, Abdil Kalaycı'nın (80) kullandığı 03 UF 715 plakalı traktörle çarpıştı.

Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan eşi Lütfiye Balkaş hayatını kaybetti, yaralanan Kalaycı Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılan Balkaş çiftinin cenazeleri, Afyonkarahisar Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Otomobil traktörle çarpıştı: 2 ölü, 1 yaralı

Çobanlar, Afyon, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.09.2019 07:46 Kaynak: AA
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