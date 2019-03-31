Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı
1 saat önce
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ve motosiklet çarpıştı.
ANKARA'nın Çankaya
ilçesinde, otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde Metin Akkuş
Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Caddesi üzerinden, Dikmen
Caddesi istikametine giden Mustafa Kaplan
idaresindeki 06 ZZN 28 plakalı otomobil ile Yusuf Karagüllü idaresindeki 06 BP 0553 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yere düşen motosikletin sürücüsü Karagüllü ve motosikletteki Can Türkmen (17) ile otomobil sürücüsü Mustafa Kaplan yaralandı. Kazada, motor ve otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Motosiklet
sürücüsü Yusuf Karagüllü'nün ehliyetinin olmadığını tespit eden polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.
- Ankara
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:56 Kaynak: DHA
Kazada Hurdaya Dönen Kamyondan Sağ Çıktı
Polis, "Dur" İhtarına Uymayıp Kaçan Alkollü Sürücüye 20 Bin TL Ceza Kesti
Türkiye'den Hareket Eden Tankeri Kaçıranlar Terör Suçundan Yargılanacak
İçişleri Bakanı Soylu'dan ABD'ye Sert Kandil Mesajı: Yerinde Bırakmayacağız