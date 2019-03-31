Son Dakika Haberleri: Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı

1 saat önce

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ve motosiklet çarpıştı.

Otomobil ve Motosiklet Çarpıştı: 3 Yaralı, System.String[]
ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, otomobil ve motosiklet çarpıştı. Kazada, 3 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Metin Akkuş Mahallesi'nde meydana geldi. İlker Caddesi üzerinden, Dikmen Caddesi istikametine giden Mustafa Kaplan idaresindeki 06 ZZN 28 plakalı otomobil ile Yusuf Karagüllü idaresindeki 06 BP 0553 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrularak yere düşen motosikletin sürücüsü Karagüllü ve motosikletteki Can Türkmen (17) ile otomobil sürücüsü Mustafa Kaplan yaralandı. Kazada, motor ve otomobilde hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Motosiklet sürücüsü Yusuf Karagüllü'nün ehliyetinin olmadığını tespit eden polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

- Ankara

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 03:56 Kaynak: DHA

Çankaya, Ankara, Motosiklet, Güncel
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